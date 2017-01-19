Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Duru, katılım bankalarından kredi alamadıkları için katılım bankalarıyla mesafe katedemediklerini de belirtti. Özel bir bankadan yüklü miktarda kredi çektiğini sözlerine ekleyen Duru, “Özel banka tercih etmemizin en büyük avantajı. Projelerimiz için vermiş olduğumuz teminatları katılım bankaları yüzde 100, yüzde 110 teminat istiyor. Ayrıca üretime başlamadan enerji tesislerimizin de teminatını istiyor. Ayrıca gelir temini de istiyor. Bizim elimiz kolumuz bağlanıyor. İkinci yatırımı yapamaz hale geliyoruz. Özel bankalar ise yüzde 50 teminatla bize projeyi de teminat olarak kabul ediyor. Dolayısıyla yüzde 50 teminatla biz yatırımcılara kredi veriyor” ifadelerini kullandı. Özel bankaların katılım bankalarından daha az şartı olduğunu kaydeden Duru “Yüzde 50 olarak vermiş olduğumuz teminatları da enerji üretimine başladıktan sonra geri dönüş faturasıyla birlikte bizim kredi almış olduğumuz bankaya verdikten sonra teminatları kaldırma garantisi veriyor. Katılım bankaları teminatları ne zaman kaldıracağı belli değil. Özel bankalar ise taahhütname veriyor bize. Tesisiniz işlemeye başladıktan 2 ay sonra teminatlarınızı vereceğiz diyor. Dolayısıyla biz kendi kaynaklarımızı ikinci projeye aktarıyoruz” diye konuştu.

4 yıllık krediyi indirim yapmadan 2 yılda aldılar

“80 bin TL kullandığımız konut kredisini 2 yıl vadeli istemiştik, fakat gelir durumu baz alınarak 4 yıl kullandırdı. 2 yıl ile 4 yıl arasında 10 bin TL kar payı farkı vardı. Aylık ikişer taksit ödeyerek 2 yılda bitireceğimi, erken ödeme indirimleri almam gerektiğini söyledim. Bankada 2 yıl kullandığınız kâr payı kadar indirim alamazsınız ama ona yakın bir tutar kadar indirimimiz olur demişti. Bu sözüne istinaden krediyi kullandık. Çift ödemeye başlayacaktım ki erken ödeme indirimi yapılmadı taksitler kuruşuna kadar tahsil edildi.”

“Güven sarsıldı”

“İki ay önce katılım vasıtasıyla ev almak için şubeye gittiğimde bana diğer katılım bankalarından farklı olarak, kar oranlarında indirim yapılması hâlinde indirim yapacaklarını belirttiler. Buna rağmen bize bu indirim yansıtılmadı. Şube müdürü “fahiş bir fark olursa” diyor, şubedeki memur “1-2 aya yapılacak” diyor, başka bir yerdeki kişi “önümüzdeki seneden önce zor” diyor, merkezden gelen cevapta “indirim olmayacak” deniliyor. Madem yapılmayacaktı neden söz ve güvenin sarsılmasına sebep olundu?”

Uygulamalar tüketiciyi faize teşvik ediyor

“02.08.2016 tarihinde 120 ay konut finansman kredisi kullandım. Yine bu ay içinde kredi oranlarında düşüşler yaşandı ve ben de bankayı arayarak kredimi yapılandırmak istedim fakat aldığım cevap karşısında şoke oldum. Bana “Katılım bankalarında kredi transferi ve yapılandırma olmadığı” söylendi. Müşterinin lehine olan değişiklikleri faizci bankaların uygulayıp faizden kaçan ve katılım bankalarını tercih eden bizlere neden bu şekilde davranıldığını anlamakta zorluk çekiyorum. Bu uygulama, faizi teşvik etmekten başka bir şey değil.”