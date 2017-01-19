Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çağrı merkezi firmaları Eko Contact Center ile Vodasoft CCS, Eko Contact Center Services (EkoCCS) adı altında birleşti. Birleşme kararının açıklandığı toplantıda konuşan EkoCCS Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Süzer, “Zor dönemlerde yatırıma inanan yüzde 100 yerel sermayeli iki grup olarak, bu birleşmeyle birlikte projelerimize de hız kazandırdık ve İstanbul Çekmeköy’deki yeni yerleşkemizin inşaatına başladık. 2017 ortası itibarıyla faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz yerleşkemiz, 8 bin 500 m²lik kapalı alanıyla İstanbul’daki en büyük çağrı merkezi lokasyonu olacak. Bununla başlayan süreçte, önümüzdeki dönemde 8 milyon liralık yatırım öngörüyoruz” dedi. Bir sonraki yıl için yatırım hedeflerini de şimdiden şekillendirmeye başladıklarını belirten Süzer “2018 yılında, Arap dünyasına hizmet verecek bir çağrı merkezi oluşturma fikrimiz var. Bu merkezde, ülkemizde yaşayan Suriyelileri ve iyi derecede Arapça konuşan Türk vatandaşlarını istihdam edeceğiz” diye konuştu.

EkoCCS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Zekeriya Arslan da, perakendeden lojistiğe, inşaattan e-ticarete kadar 110 farklı markaya hizmet verdiklerini kaydetti. EKO Contact Center Services Genel Müdürü Serkan Başöz ise, büyüme hedeflerinin yüzde 25 olduğunu açıkladı. Birleşmenin ardından 550 kişiyi istihdam ettiklerini söyleyen Başöz, hızla artan müşteri sayılarıyla birlikte bu rakamı yıl sonuna kadar 700, 3 yıl içinde de 1.100 müşteri temsilcisine çıkarmayı düşündüklerini söyledi.