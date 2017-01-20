Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl açtığı yeni restoranlarıyla tüm Türkiye’de toplam 488 noktaya ulaşan Domino’s Pizza, bir yılda tam 37 milyon pizza sattı ve yüzde 10 olan sektör ortalamasını aşan bir büyüme elde etti. Markanın bu yılki hedefi büyüme anlamında yine aynı seviyeleri yakalamak. Domino’s Pizza Türkiye Genel Müdürü Aslan Saranga, markanın bu başarısının ardında, kaliteli ve ulaşılabilir pizzalarının yanı sıra, pazarlamadan ürün geliştirmeye, operasyonel verimlilikten dijital satış kanallarına her alanda benimsedikleri inovatif bakış açısının yattığını belirtti.

DİJİTALE YATIRIM ARTTI

Aslan Saranga’nın verdiği bilgiye göre, 2016 yılında markanın evlere servis cirosunun önemli bir kısmını dijital kanallar oluşturdu. Bu alanda büyük projelere imza atacaklarının ipucunu veren Saranga “Bu yıl dijital kanallara ayrılan yatırım bütçemizi artırıyoruz. Artık sadece web ve mobil uygulama değil, sosyal ve interaktif bütün mecralarda inovatif projeler geliştiriyoruz” dedi.

Domino’s Pizza, geçen yıl Tek Tık teknolojisi ile sipariş imkânı sunmaya başlamıştı. Domino’s Pizza’nın mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden kullanılabilen bu özellik ile pizzaseverler acıktıkları anda uzun uzun sipariş detaylarıyla vakit kaybetmeden siparişlerini tamamlayabiliyorlar. Bu hizmet artık sosyal medyada da kullanılabiliyor. Domino’s Pizza için özel geliştirilen chat bot, Facebook Messenger üzerinden sipariş vermeyi mümkün kılıyor. Messenger üzerinden sipariş vermek için kullanıcılar Domino’s Pizza’nın hesabına direkt mesajla pizza emojisi gönderiyor, sonrasında Domino’s Pizza hesaplarına önceden tanımladıkları Tek Tıkla Sipariş seçeneklerinden birini chat bot üzerinden seçiyor. Ayrıca, “Siparişimi takip et” diyerek bot üzerinden gelen mesajlarla siparişinin durumu hakkında adım adım bilgi alabiliyor.

7 çeşit 7,90 TL’deN

Aslan Saranga, “2017’de müşterilerimiz, Gel-Al’da 7,90 TL’den başlayan fiyatlarla çeşit çeşit pizzalara ulaşabilecek. 7 farklı çeşit pizza içinden dilediklerini seçebilecekler” dedi.

3 lezzetle aile büyüdü

Menüye 3 yeni yan ürün eklendiğini belirten Saranga, “Baharatlı ve Mısırlı Çıtır Tavuk Toplarının yanı sıra, Mozaik Pasta da artık menümüzün bir parçası” şeklinde konuştu.

Teknolojiyle gençlere ulaştı



Benzer uygulamalara devam edeceklerini belirten Saranga, şöyle konuştu: Ulaşılabilir fiyatlar ve lezzetli pizzalar ile ailelere, teknolojik yatırımlar ile gençlere ulaşıyoruz.