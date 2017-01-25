Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UBS Group AG varlık yönetimi birimi, dolara ilişkin görüşlerini açıkladı. Kurum, ABD dolarının zirveye ulaştığı ve bu yıl Başkan Donald Trump'ın yönetimi altında düşebileceği tahmininde bulundu. UBS'e göre, dolarda yakın zamanda görülebilecek düşüş, baz ve değerli metal fiyatlarını destekleyecek. UBS varlık yönetimi birimi emtia ve forex idari direktörü Wayne Gordon, “Donald Trump'ın sözünü verdiği daha fazla altyapı ve düşük vergi ile edinilecek daha fazla borç ABD için ikiz açığa dönüşme eğilimi barındırıyor; bu da dolar için net bir şekilde olumsuz.” dedi.

Gordon, Singapur'da yaptığı mülakatta “Bizim UBS'te ABD Doları'na ilişkin görüşümüz negatif. Biz doların zirveyi gördüğüne inanıyoruz. Bizce burdan düşecek” dedi.