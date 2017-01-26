Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK İSTANBUL

Brisa, Kordsa, Akçansa, Çimsa, Yünsa, Temsa, Temsa İş Makinaları ve Temsa Motorlu Araçlar’ı bünyesinde bulunduran Sabancı Holding Sanayi Grubu, 2016’da büyümesini sürdürdü. 2016 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre, 8 sanayi şirketinde 18 bin çalışanı ile 8,3 milyar TL ciro elde edip, 780 milyon TL net kâra ulaşan Sabancı Sanayi Grubu, 2017’de de yeni yatırımlarla büyümeye devam edecek. Sanayi Grubu bünyesinde yer alan şirketlerin genel müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı Mehmet Hacıkâmiloğlu, son yıllarda Sabancı Grubu’nun enerji alanında büyüdüğünü kaydederek, Sabancı Holding’de bundan sonra büyümeye yönelik adımların sanayi grubunda olacağına işaret etti. Hacıkâmiloğlu, yeni kapasiteler, yeni ürünler ve daha fazla ihracatla 2017 için yüzde 15 büyüme hedefi koyduklarını söyledi.

110 ÜLKEYE İHRACAT YAPTI

Sanayi Grubu’nun 8 şirketi ile 2016’da 110 ülkeye 773 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını belirten Hacıkâmiloğlu, 2017’de de yeni yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini kaydetti. Hacıkâmiloğlu “2017 yılında 1,5 milyar TL’lik yatırım yapacağız. 2017 yılı için 10 milyar TL’lik toplam gelir hedeflerken, 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Sanayi Grubu’nun 2016 yılı faaliyetlerini değerlendiren Hacıkamiloğlu, “5 ülkede 3.500 çalışanı ile üretim ve 42 ülkeye 162 milyon dolarlık ihracat yapan Kordsa, 407 patent başvurusuna sahip ve 128 adet buluşu mevcut. 2016 senesinde hem Türkiye’de hem de Endonezya’da ihracat şampiyonu olan Kordsa, 29,5 milyon dolarlık Türkiye ve Endonezya yeni polyester iplik yatırımlarını 2018 yılında devreye alacak” dedi.

TEMSA SİLİKON VADİSİ’NDE

Brisa’nın 63 ülkede yer aldığını ve 200 milyon dolarlık ihracat hedefi olduğunu belirten Hacıkâmiloğlu, Temsa Otobüs’ün 66 ülkeye 136 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydetti. Aselsan iş birliği ile ürettikleri Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk elektrikli otobüsünün önemine işaret eden Hacıkâmiloğlu, Silikon Vadisi’nde Temsa otobüslerinin tercih edildiğini söyledi. Çimento şirketleri Akçansa ve Çimsa ile sektördeki liderliklerini 2016’da da sürdürdüklerini vurgulayan Hacıkâmiloğlu, Çimsa’nın 65 ülkeye 115 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, Akçansa’nın ise 60 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi. Akçansa’nın ABD’nin en büyük çimento tedarikçisi konumunda yer aldığını ifade eden Hacıkâmiloğlu, ABD’de Çimsa ile fabrika kurup üretim yapmayı planladıklarını, Temsa bünyesinde de ABD yatırım planları olduğunu kaydetti.