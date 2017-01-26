Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bank  of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey AŞ'ye destek/danışmanlık hizmeti yetkisi verdi. 

BDDK'nın kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurulun, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey AŞ'ye 5411 sayılı  Bankacılık Kanunu'nun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici  3'üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. Grubu  bünyesinde yer alan banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye ya da yurt  dışında yerleşik kişi ve firmalara kullandırılacak kredilere yönelik  dokümantasyon hazırlama, teminat kontrolü, izleme, nakde çevirme ve raporlanması  ile kredi operasyonel işlemlerine ilişkin destek/danışmanlık hizmeti vermesi  konusunda izin verilmesine karar verdiği bildirildi.