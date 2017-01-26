Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü projesi için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında açılan ihale bugün saat 10.30'da yapıldı ve ihaleyi kazanan firma bu akşam belli olacak.

Limak-SK-Yapı Merkezi - IHI-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway; Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat CRBC; IC İçtaş - Astaldi teklif verdi. Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Çanakkale Köprüsü ihalesi için 24 firma şartname almıştı. İhale bugün saat 1030'dan itibaren yapılacak. Kazanan firma bu akşam belli olacak. Bu konsorsiyum da olabilir, tek bir firma da olabilir" dedi.

Projede köprü ile birlikte yaklaşık 80 kilometrelik otoyol inşaatı da yer alıyor.

JAPON FİRMA DA VAR

İhaleye teklif veren Japon firma IHI, tasarım, malzeme tedariki ve inşaat faaliyetlerini gerçekleştiriyor. IHI ve Itochu'nun, yap-işlet-devret esasıyla yapılacak olan proje için verdikleri teklifi daha güçlü kılabilmek amacıyla Jexway olarak da bilinen Japan Expressway International ile birleştiği öğrenildi. Jexway, beş Japon otoyol yapımcısının ortak girişimi. İhaleye Jexway, projeye küçük bir miktar yatırım ile de katıldı.

2023'TE AÇILMASI PLANLANIYOR

Marmara Otoyol Ringi, Osmangazi Köprüsü’nün yer aldığı İstanbul- İzmir Otoyolu, 3. köprünün yer aldığı Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ Çanakkale- Balıkesir Otoyolu projelerinin gerçekleştirilmesiyle hayata geçirilecek. Ring projesi, Çanakkale Boğazı’na kurulacak köprüyle tamamlanacak.

Marmara Otoyol Ringi’nin iki ayağı İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarının yapımı sürüyor. Projenin üçüncü ayağı Kınalı- Tekirdağ Çanakkale- Balıkesir Otoyolu olacak.