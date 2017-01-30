Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bir e-ticaret sitesi tatil için anket düzenledi. Buna göre ebeveynlerin yüzde 59’u “Kötü karne getirse de motivasyonu sağlamak için çocuğuma hediye alırım” diyor. GittiGidiyor adlı sitenin internet üzerinden yaptığı ankete 7 bin 112 kişi katıldı. Hem anne hem de babalara “Çocuğunuzun karnesi kötü gelse bile motivasyon amacıyla hediye alır mısınız” sorusu yöneltildi ve yüzde 59 “evet” cevabı alındı. “Evet” diyen anneler yüzde 56 iken, bu oran babalarda yüzde 60’a çıktı. Hediye alımı için ayrılan bütçe konusunda ise babalar daha cömert davranıyor. Karne hediyesi için bütçesini açıklayanların yüzde 54’ü 50-250 TL arası harcama yaptığını belirtti. Annelerin yüzde 47’si 0-50 TL hediye bütçesi ayırırken, babaların en düşük limiti 50 liradan başlıyor, 500 liraya kadar çıkıyor.

Çocuğun ilk tercihi teknoloji

Çocukların en çok tercih ettiği

hediye kategorisinde teknoloji ürünleri açık ara önde çıktı. “Çocuğunuz ne tür hediyelerden hoşlanır” sorusunu cevaplayan anne-babaların yüzde 51’i “teknoloji” seçeneğini işaretlerken, bu kategoriyi yüzde 28 ile oyuncak, yüzde 12 ile giyim, yüzde 8 ile kırtasiye takip etti.

Tatili evde geçiriyorlar

Anket, öğrencilerin yarıyıl tatilini nerede geçirdiğine yönelik bilgi de verdi. Öğrencilerin yüzde 73’ü evde kalmayı tercih ederken, yüzde 10’u aile büyüklerini ziyaret ettiğini,

yüzde 7’si ‘ailece tatile çıkacağını’

söyledi. Yüzde 5’lik kesim

“Arkadaşlarımla tatile çıkacağız”

derken, “Ailece yurt dışında tatil

yaparız” tercihi yüzde

2’ye ulaştı.

Gelişimine katkı için...

Hediye seçiminde ailelerin yüzde 37’si onun gelişimini destekleyecek bir hediyeyi tercih ettiğini ifade etti. Yüzde 33’lük kesim, ‘çocuğun ihtiyacını’ gözeterek seçim yaparken, yüzde 20’nin karne

notuna göre, yüzde 10’luk kesimin de çocuğunun isteğine

göre hareket ettiği

ortaya çıktı.