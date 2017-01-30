Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fitch Ratings'in Cuma gecesi geç saatlerde gelen kredi notu indirim kararına ilk tepkisi artış olan dolar/TL kuru haftaya 3,8620 TL'den başladı.İstanbul serbest piyasada dolar 3,8620, avro 4,1420 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 3,8600 liradan alınan dolar 3,8620 liradan satılıyor. 4,1400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,1420 lira olarak belirlendi.Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,8730 lira, avronun satış fiyatı ise 4,1470 lira olmuştu.