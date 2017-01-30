Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 yıllık tecrübesiyle sektöründe fark oluşturan Elçi Tur, muhafazakar ailelere alternatif seçenekler oluşturacak yepyeni hizmetler sunuyor. Kuruluşundan bugüne kadar Hac ve Umre organizasyonları yapan Elçi Tur, 2010 yılından itibaren gelen talepler üzerine Türkiye genelindeki Alkolsüz Hizmet veren otellerin satışına başladı.

Genel olarak İslami otel, İslami Tatil, Helal Tatil, Tesettür oteller, Alternatif oteller diye adlandırılan sektör her geçen yıl hızla büyümeye devam ediyor. Prensip olarak sadece Alkolsüz otel satan Elçi Tur 30 yılda 450.000 Umreci, 75.000 hacı , 25.000 Kudüs ziyaretçisi ve 65.000 kişi islami otel rezervasyonu ile sektörün lokomotif acentası konumuna yükseldi.

Elçi Tur, bu firmayı tercih eden ailelerin desteğiyle sektörün trendlerini belirleyen, başarıları ödüllerle onurlandırılan ve Umre, Hac, İslami oteller, tatil dendiğinde akla ilk gelen marka konumuna ulaştı. Şirket kuruluşundan bugüne izlediği doğru ve dürüst hizmet politikaları, yapılan alt yapı ve teknoloji yatırımları ile günden güne büyüyerek yoluna devam ediyor.



Türkiye genelindeki güçlü otel bağlantıları ve online olarak birbirine bağlı hizmet ağına sahip Elçi Tur, 500 kişiyi bulan dev kadrosuyla, her zaman en kaliteli ürünü, uygun fiyat avantajları ile misafirlerine sunmayı hedefliyor.



MUHAFAZAKAR AİLELER İÇİN ALTERNATİF TATİL SEÇENEKLERİ



Sadece kutsal topraklara yapılan ziyaretlere değil muhafazakar ailelerin alternatif turizmdeki arayışlarına da doyurucu seçenekler sunan Elçi Tur, yıl boyunca tatil yapmak isteyenleri de unutmuyor. "Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok yerinde bulunan 26 bin muhafazakâr ailenin 2015 sezonunda Elçi Tur ile seyahat ettiğini belirten yönetim kurulu başkanı Tahir Başarır, yenilikçi tatil anlayışı ile her sezon müşterilerine hitap eden alternatifler sunduklarını ifade ediyor.



MARMARİS'İN EN ÖZEL SAHİLİ



Tahir Başarır, Elçi Tur'un çatısı altında bulunan ve 2016 yılında yenilenen Avrupa'nın Mavi Bayrak Ödüllü sahilini kucaklayan Marmaris'teki Mavi Deniz Otel'in, bay ve bayanlara özel havuzları, relax havuzu, ahşap isklele, mini club, çocuk parkı ve cafesi ile müşterilerine hizmet verdiğini, Villa Alya Butik ve Alya Piynar Villa Otelin ise müşterilerinin beklentileri doğrultusunda konumlandırılmış aileye özel bahçe ve özel havuza sahip villaları ile zeytin ağaçlarının gölgesinde yaşanacak çok özel bir tatil imkanı sunduğunu kaydetti. Ayrıca yenilenen www.islamiotel.com sitesinin online satışa açıldığını alternatif tatilde erken rezervasyonun başladığını söyledi. Tüm Alternatif otellerin bulunduğun ve Uygun fiyatlar için www.islamitel.com da bulabileceklerini taksit imkanlarının da olduğunu belirtti. Tatil Planları yapan misafirlerimizin erken rezervasyon yaptırmaları halinde %40'e varan indirimlerden faydalanacağını da sözlerine ekledi.



Elçi Tur yönetim kurulu başkanı Tahir Başarır sektörün ve özellikle alkolsüz aile oteli konseptinin dünyaya tanıtılması rolünü üstlenmiş olan NCT Medya Grubu Genel Müdürü Necati Dayan’ında tesisin tanıtılmasında ve marketing çalışmalarında önemli katkılarının olduğunu belirtti.

