İstanbul Kapalıçarşı’da 146,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 146,20 liradan, 963 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 978 liradan, 133,30 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 137,30 liradan, 945 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 960 liradan, 470 liradan alınan Yarım Ziynet 480 liradan, 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satıldı.
Çeyrek altın ne kadar?
30.01.2017 - 17:32 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,20 lira oldu. 235 liradan alınan Çeyrek Ziynet 240 liradan satıldı.
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442705 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/442705.aspx
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