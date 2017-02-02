Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gitmemesi sonucu güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,76'nın üzerinde işlem görüyor.Son iki işlem gününde 3,75-3,80 dar bandında hareket eden dolar/TL, dün yatay bir seyir izledi ve günü 3,77'nin üzerinde tamamladı.Bugüne değer kaybıyla başlayan dolar/TL, 3,7571'e gerilemesinin ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,21 düşüşle 3,7650 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 4,0650, sterlin/TL de yüzde 0,04 azalışla 4,7730'dan işlem görüyor.

Analistler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı karar metnine göre FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldığını hatırlatarak, karar sonrasında küresel piyasalarda dolara olan talebin azaldığını kaydetti.