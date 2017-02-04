Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda, metrekare vergi değeri bin TL ve üzeri konutların tesliminde uygulanacak KDV oranı da yüzde 18 olacak. Yapı ruhsatı 1 Ocak’tan sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu tarafından ihalesi 1 Ocak’tan itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde ise metrekare vergi değeri bin TL ile 2 bin TL arasında olan konutların tesliminde yüzde 8, 2 bin TL üzerinde olan konutların tesliminde de yüzde 18 KDV uygulanacak. Sektör temsilcileri, uygulamayla satışa yeni çıkacak projelerin yüzde 10 ucuzlayabileceğini söyledi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçen yıl eylülde başlayıp martta biten konut teslim KDV’lerindeki indirimin eylül sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. KDV geçen yılın eylül ayında yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştü. Ağbal, ayrıca müteahhit ile alıcı arasında gayrimenkul sözleşmesinde alınan binde 9,48’lik verginin de kaldırıldığını açıkladı.

Danışmanlık şirketi Coldwell Banker’ın Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş ise, KDV indirimiyle konut satışlarında 1.5 milyon rekorunun kırılmasına kesin gözüyle bakılabileceğini söyledi. Taş, metrekare vergi değeri bin ile 2 bin TL arasında olan konutlara yüzde 8 vergi uygulamasının sosyal konut satışını artıracağını kaydetti.

YÜZDE 10 FİYAT AVANTAJI SAĞLAR

DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya:

Bu uygulama konut alıcısına yüzde 7 ile 10 arasında fiyat avantajı sağlanmış oldu. Konut almak isteyen bir vatandaş, 500 bin liralık bir dairede arsa maliyetine göre, 35 ila 50 bin lira arasında bir fiyat avantajı sağlayacak.

Orta gelirliyi olumlu etkiler

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Akbal: Devletin KDV konusunda destek vermesi sektörün canlanmasını sağlar, satışların özellikle gayrimenkulün en verimli dönemini yaşadığı bahar aylarında artmasına sebep olur. Orta gelirli vatandaşın ev alma kararını olumlu etkiler.