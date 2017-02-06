Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ilk büyük ve planlı kentsel dönüşüm projesinin sürdüğü Kadıköy Fikirtepe’de devlet işbaşı yaptı. 2010’da dönüşüm kapsamına alınan ve bu tarihten sonra gerek müteahhit gerekse de arsa sahipleri kaynaklı sıkıntılarla inşaatların geciktiği bölgeye geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KİPTAŞ ve İller Bankası kanalıyla müdahale edeceğini açıklamıştı. Dün de Başbakan Binali Yıldırım ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla düzenlenen törende 13 adada temel atma, 2 adada da yıkıma başlandı.

SEFERBERLİK BAŞLATTIK

Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, temeli atılan adalarda 10 bin, Fikirtepe’nin genelinde ise 35 bin konutun yapılacağını belirterek “Yapılacak bu kentsel dönüşümle, Fikirtepe’de 13 adada tamamen yepyeni bir şehir inşa edilecek. Bunun yanı sıra 2 adada da dönüşüm çalışmaları başlıyor” dedi. Kentsel dönüşüm projelerinin hükûmetin önemli icraatlarından biri olduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu: 2002’de göreve geldiğimizde Türkiye’nin en önemli konularından biri ev ihtiyacıydı. Büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa sürede Türkiye’nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirmeye başladık. Gerek toplu konut, gerek kentsel dönüşüm çalışmalarında kararlılığımız aynen devam ediyor.

Müteahhitliğe başlıyoruz

Toplam 18 milyar dolar yatırım değerine sahip Fikirtepe’de dönüşümle 35 bin konut ile 2 bin 500 ticari alan yapılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada bölgedeki projelerin 3 yıl içinde bitirileceğini açıklamıştı. Bakan Özhaseki, dünkü temel atma töreninde de, Fikirtepe’deki kentsel dönüşümün 10 yıldır kördüğüm hâline geldiğini ifade ederek, şu değerlendirmeyi yaptı: Biz burada şimdi tek tek bütün adalarda vatandaşlarla görüşüp, müteahhitlerle görüşüp aralarını buluyoruz. Eğer müteahhit yapamazsa devreye biz giriyoruz. Müteahhitliğe bile başlıyoruz burada, yani hiç yapmamamız gereken bir işi de yapıyoruz. Şu ana kadar yarısını çözdük bu meselenin. Onun temellerini atıyoruz. Yarısını birkaç ay içerisinde tamamlarız.

10 bin 269 bağımsız bölüm inşa edilecek

Başbakan Binali Yıldırım ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla Fikirtepe’de yapılan törende 13 yapı adasında temel atma, 2 yapı adasında da yıkım gerçekleştirildi. Yıkım ve temel atma programına alınan adalardaki projeler tamamlandığında; 9 bin 189 konut, 571 iş yeri, 509 ofis olmak üzere toplam 10 bin 269 adet bağımsız bölüm yapılacak.