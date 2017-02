Türkiye Gazetesi

Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, iş dünyasının ülkesinin potansiyeline güvenerek kararlılıkla yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi. “Bu dönemde biraz yavaş büyüyor olabiliriz” diyen Bilecik “Fakat sabırlı ve emin adımlar atarak, ekonomide her zaman fırsatların olduğunu görerek, ülkemizin potansiyeline güvenmeli ve kararlılıkla yolumuza devam etmeliyiz” dedi. 2017’de zorlukların bir süre devam edebileceğini ifade eden Bilecik, “Türkiye’nin ekonomisine ve potansiyeline güveniyoruz. Bu potansiyeli, TÜSİAD olarak her fırsatta hem yurt içi hem yurt dışı ziyaretlerde dile getiriyoruz. Türkiye’yi daha iyi anlatmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

TEŞVİKLER ÇOK OLUMLU

Teşvik paketlerini çok olumlu bulduklarını, bu sistemi tasarlarken mutlaka sektörel etkileşimleri de hesaba katan analizler gerektiğini ifade eden Bilecik, teşviklerin en etkili alanlarda sağlanması çok önemli. Bunun için koordineli, öngörülebilir ve sistemli bir yaklaşım gerekli” ifadesini kullandı. “Referanduma giderken Türk iş dünyası nasıl bir beklenti içerisinde?” sorusu üzerine de Bilecik, en önemli beklentinin, iş dünyasının küresel değer zincirlerinde yükselmesini sağlayacak reformlar olduğunu, ekonomide reformlara öncelik verilen bir gündeme bir an evvel dönebilmeyi arzu ettiklerini söyledi. Bilecik, TÜSİAD olarak Türkiye’nin hukuk devleti, özgürlükler toplumu, cazip yatırım ortamı, dijital dönüşüm başarısı ve eğitimde ilerici reformların ülkesi olması için atılacak her adımın en güçlü destekçisi olacaklarını vurguladı. Güvenlik endişeleriyle demokratik değerlerden vazgeçilmemesi gerektiğini, yabancıların Türkiye algısının olumluya dönmesini sağlamak gerektiğini söyleyen TÜSİAD Başkanı “2016 oldukça zorlu bir yıl olmasına karşın, yatırım ortamının iyileştirilmesi için kamu ve özel sektörün en fazla bir araya geldiği, bu ortak gaye etrafında toplantığı bir yıl oldu” dedi.

Riskleri yönetip yatırımcılara güven verelim

Son 10 yılda çok önemli bir büyüme ivmesi yakalandığını ancak bunun karşılığında bir miktar riskin de biriktiğini belirten Bilecik, şunları söyledi: Döviz cinsinden borçluluğumuz yükseldi. Kredilerin mevduata oranı da yüzde 100’ün üzerine çıkmış durumda. Ancak bu borç hâlen yönetilebilir bir boyuttadır. Risklerimizi iyi yönetip, belirsizlikleri azaltıp, piyasalara ve yatırımcıya güven verdiğimizde olumsuz durumları ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Bu açıdan ekonomi yönetimimize önemli görevler düşmektedir. Risklerin iyi yönetilmesi ve yatırımcıya güven verilebilmesi için denetleyici ve düzenleyici kurumların görevlerini bağımsız bir şekilde yapabilmeleri lazım. Bu dönemde biraz daha yavaş büyüyor olabiliriz. Fakat sabırlı ve emin adımlar atarak, ekonomide her zaman fırsatların olduğunu görerek ülkemizin potansiyeline güvenmeli ve kararlılıkla yolumuza devam etmeliyiz.