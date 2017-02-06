Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20 Ocak’ta düzenlenen operasyonda aralarında eski emniyet müdürleri, amirleri, komiser, polis memurları ve 1 sivilin bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

18 GÜN EMNİYETTE TUTULDULAR

18 gün boyuncu sorgulanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan aralarında kod adı "Hamza" olan Bylock kurucusu M.S.’nin de bulunduğu 29 kişi tutuklanırken, 1 kişi ev hapsi, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.