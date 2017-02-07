Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, “1 Şubat’ta başlayan yeni süreçle birlikte daha önceden KOSGEB onaylı uygulamalı girişimcilik eğitimlerini tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin, işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB’e başvuru yapma şartını yürürlükten kaldırdık. Yeni süreçte girişimcilerin iş yerlerini açmadan KOSGEB’e müracaat edebilecekleri şekilde kurguladığımız uygulama başladı” dedi. Biçer’in verdiği bilgiye göre, başvurusu onaylanan girişimci adaylarının 90 gün içinde işletmesini kurup KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırması, ardından taahhütname imzalaması gerekiyor. Bu işlemleri belirlenen sürede yapmayanların başvuruları reddedilecek.