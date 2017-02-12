Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya markalarının en iddialı motor yat ve yelkenlilerin sergilendiği fuarda, 3 bin liradan başlayan ve milyonlarca liraya kadar uzanan dünya markası yüzlerce tekne, yat ve yelkenliler denizseverlerin beğenisine sunuluyor. Numarine 78 Flybridge Evolution isimli yat, 3 milyon avrodan başlayan fiyatı ile CNR Avrasya Boat Show’un en gözdeleri arasında yer aldı. 78 Evolution; sekiz misafir, üç mürettebat konaklama kapasitesine sahip. Deniz Yatçılık standında sergilenen Absolute 50 FLY 680 bin avro, SeaRay L 590 ise 2,5 milyon dolar fiyatıyla alıcısını bekliyor. Uygun bütçeli teknelerin de sergilendiği fuara 60 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.