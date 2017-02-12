Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) şimdi de Artvin, Şırnak ve Hakkâri’ye doğalgaz getirmek için ihaleye hazırlanıyor. Söz konusu ihalenin mart sonu veya nisan başında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hâlihazırda EPDK’nın ülke genelinde toplam 68 adet doğal gaz dağıtım lisansı verdiği belirtiliyor. Bu kapsamda 76 şehir, 292 ilçede yaklaşık 41 milyon nüfus doğalgaz kullanıyor. Son dönemde yapılan lisans ihaleleri ise şehirlerin yüzlerini güldürmüştü. 26 Aralık’ta Ağrı ve Doğubayazıt, 28 Aralık’ta ise Tunceli doğalgaz dağıtım lisansı ihaleleri gerçekleştirilmişti. Bu ihalelerle birlikte 78 şehir için ihale süreçleri tamamlandı. 2019 için hedef; 81 il, 450 ilçe ve yaklaşık 48 milyon nüfusa doğalgaz götürmek.