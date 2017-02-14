Akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, GPS yardımı ile Groupama’dan Kasko poliçesi olan müşterilerin sürüş alışkanlıklarını analiz ediyor. Kaskopilot kullanan iyi sürücüler 1 yıl içerisinde Kasko poliçe tutarlarının toplam yüzde 25’ine kadar e-para kazanabiliyor ve sanal kartta topladıkları e-paraları e-alışverişlerinde kullanabiliyor.
İyi sürücüye kaskoda indirim
14.02.2017 - 06:56 | Son Güncelleme: 14.02.2017 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Groupama, güvenli ve kurallara uygun sürüşü teşvik etmek amacıyla kasko müşterileri için ‘Kaskopilot’ adında yeni bir mobil uygulamayı hayata geçirdi.
Etiketler : kasko,
446877 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/446877.aspx
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