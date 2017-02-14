Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen uygulama, GPS yardımı ile Groupama’dan Kasko poliçesi olan müşterilerin sürüş alışkanlıklarını analiz ediyor. Kaskopilot kullanan iyi sürücüler 1 yıl içerisinde Kasko poliçe tutarlarının toplam yüzde 25’ine kadar e-para kazanabiliyor ve sanal kartta topladıkları e-paraları e-alışverişlerinde kullanabiliyor.