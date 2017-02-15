Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne (Tarım Kredi) olan ve 31 Aralık itibarıyla muaccel hâle gelen tarımsal kredi borçlarının yeniden yapılandırılacağını söyledi. Çelik “Borcun temerrüde düştüğü tarihten yapılandırılmasına kadar üreticiye yüzde 3 faiz uygulanacak. Öte yandan, yapılandırmada yatırım kredileri için geçerliliği bulunan tarımsal cari faiz oranının yarısını üretici, yarısını da Hazine Müsteşarlığı karşılayacak” dedi. Önceki gün Başbakan Yardımcısı ve Hükûmet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’un açıkladığı kararın ayrıntılarını açıklayan Çelik, ödemelerin, 2018 yılının Kasım ayından başlamak üzere 5 yılda, 5 eşit taksitle ödenebileceğini ifade etti. Uygulamadan, borçlarını eskiden yapılandıran çiftçiler de yararlanabilecek. Uygulama, Ziraat Bankasına borcu olan yaklaşık 10 bin, Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan 32 bin 87 üreticiye açık olacak.