Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Türk markalarının yurt dışı büyüme hamlesini sürdüreceğine olan inancını dile getirirken, yurt içinde döviz artışından kaynaklanan sıkıntıların da son bulacağını ifade etti.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi de daha çok üretim, daha çok ihracat için Türkiye’nin güçlü dinamikleri bulunduğunu, ekonomi alanında alınacak kararların bu dinamikleri harekete geçirmesini sağlayacağını ifade etti. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Şeref Fayat ise “Önümüzdeki dönemde atılacak adımlarda hassas denge dikkate alınmalı, tartışmalara son verilip ekonomi odak noktası olmalı” diye konuştu.