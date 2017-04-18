Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş adamları, evet ve hayır arasındaki farkın tartışılmasının yersiz olduğunu, Türkiye’de çok önemli dönüm noktası olan bir konuda halkın karar verdiğini belirterek, “Şimdi daha güçlüyüz” mesajı verdi. Ekonominin tüm kesimlerinde, belirsizliğin bitmesinin yeni döneme umutlu bakış için en önemli sebeplerden biri olduğuna dair görüş birliği hakimken, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), önümüzdeki dönemde doğrudan uluslararası yatırım akışının artarak devam edeceğine dikkat çekti. YASED Başkanı Ahmet Erdem, iş adamları olarak beklentilerinin, önümüzdeki dönemde yatırım ortamının iyileştirilmesine dair reformların kesintiye uğramaksızın devamını beklediklerini belirterek “Türkiye, yatırımcılara cazip fırsatlar sunan yüksek büyüme potansiyeline sahip bir ekonomidir ve referandum sonrasında önceliğin yeniden ekonomiye verilmesi, ülkemizin kalkınması sürecinde uluslararası doğrudan yatırım akışının devamı açısından büyük önem taşımaktadır” dedi. Erdem, Türkiye’ye yatırımcı ilgisini artıracak çalışmaları da tüm paydaşlarıyla birlikte sürdüreceklerini dile getirdi.



ASIL KAZANAN SAĞDUYU

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen de halkın iradesinin yönetim sistemini belirlemeye direkt etken olması sebebiyle doğrudan demokrasinin güzel bir örneği olduğunu ifade etti. Bu durumun, toplumun sağduyusunu bir kez daha ispatladığını belirterek “Referandum çalışmaları sebebiyle uzun süredir ülkemiz gündemine siyaset hakim olmuştu. Vatandaşlarımız iradesini ortaya koyduğuna göre artık çalışmaya, üretmeye, büyümeye ve ilerlemeye devam etmemiz gerek. Yapısal reformlar hızla devreye girmeli” dedi. Kibar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise, Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda ilerlerken, grup olarak üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.



KAGİDER: Sonuçlar üzerinde şaibe kalmamıştır

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Sanem Oktar, referanduma yüzde 85 gibi yüksek katılım gösterilmesinin önemine işaret etti. Oktar, şunları söyledi: “Referandum sonuçları üzerinde en ufak bir şaibenin dahi kalmaması büyük önem taşımaktadır. Toplumun tamamını kucaklayarak toplumsal uzlaşmanın sağlanması, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ve dünyada hak ettiği konuma ulaşmasını sağlayacak reform sürecinin başlatılarak tamamlanması gerekmektedir. Kadın ekonomik ve sosyal konumunun güçlenmesi için çalışan KAGİDER olarak Türkiye’nin yararına olacağına inandığımız bütün reform çalışmalarına elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi kamuoyu önünde açıklamayı görev ve sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz.”



BAŞKENTLİ SANAYİCİ

Kararımıza bütün dünya saygı duysun

Bütün dünya tarafından yakından izlenen referandum süreci hakkında açıklama yapan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir “Referandumun kaybedeni yok. Tartışmaları geride bırakıp geleceğe odaklanmamız gerek. Türkiye hedefleri olan bir ülke ve bu hedeflere birlik olarak ulaşabiliriz. Tabii bütün dünyanın da bu büyük ülkenin, yüksek bir katılım oranı ile aldığı bu karara saygılı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, huzur içinde geçen seçimde yüksek katılıma işaret ettiği açıklamasında, “Büyük Türkiye’yi, çocuklarımızın geleceğini 80 milyon hep beraber sağduyu ile inşa ederek sağlayabiliriz. Kaybedecek vaktimiz yok. İş dünyası, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak, daha çok kazanmak, işini, ticaretini büyütmekten başka bir şey düşünmüyor” vurgusu yaptı.



BURKAY: Ekonomik ve siyasi krizler tarih oluyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, referandum sonucunu, “Halkımız güçlü bir siyasi iktidar ve güçlü bir ekonominin devamı için kararını verdi” cümlesiyle değerlendirdi. Burkay, şunları söyledi: “Türkiye’de 1960’tan beri 26 hükümet değişikliği yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi sayesinde koalisyon hükümetleriyle ortaya çıkan siyasi ve ekonomik krizler tarih olacak, ekonomi daha da büyüyecek. Bu karar, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunlara ve engelleme isteklerine de bir cevaptır.”



EREM: Dönüşümü, güçlü liderlikle sağlarız

CNR’ın Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, sandıktan çıkan ‘evet’ ile ülke ekonomisinde hatırı sayılır bir iyileşme sağlanacağını ifade etti. Erem “Ülkemizde tüm dönüşümleri ancak ve ancak ‘güçlü yürütme’ ve ‘güçlü liderlik’ kurumu sağlar. Güçlü bir lider, gerektiğinde acil değişikliklere gider ve koordineli dönüşüm sağlar. Bana göre, Sayın Erdoğan’ın güçlü ve proaktif liderliğinde Başkanlık sistemi, kalıcı siyasi ve ekonomik istikrarla birlikte, tüm bu ihtiyaçları karşılayacak, daha etkin ve uzun vadeli bir perspektif sunacak” görüşünü paylaştı.



İTTİFAK HOLDİNG: Önümüzü tıkayan engeller son buldu

İttifak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Tahir Atila da milletin, geleceğini ancak kendisinin tayin edeceğini bir kez daha göstererek referandumda Türkiye’nin istikbali için en doğru kararı verdiğini kaydetti. Atila “15 Temmuz hain darbe girişiminde ülkesine, geleceğine ve iradesine sahip çıkan halkımız referandumda da demokrasisine sahip çıkmıştır. Milletimizin hür iradesi ile verdiği bu kararla birlikte, ülkemizin önünü tıkayan bürokratik engeller ortadan kalkacak ve hızlı karar alma mekanizması ile halkımızın refah seviyesi artacaktır” dedi.



Markalarımız güçlenir

Yurt dışında markalaşma çalışmaları yürüten perakende sektörünün temsilcileri, bütün dünyada ilgiyle takip edilen ve sonuçları ‘son dakika’ anonslarıyla verilen referandum sonuçlarının, Türk markalarını da güçlendireceğini dile getirdi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, Türk markalarının yurt dışı büyüme hamlesini sürdüreceğine olan inancını dile getirirken, yurt içinde döviz artışından kaynaklanan sıkıntıların da son bulacağını ifade etti.



İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi de daha çok üretim, daha çok ihracat için Türkiye’nin güçlü dinamikleri bulunduğunu, ekonomi alanında alınacak kararların bu dinamikleri harekete geçirmesini sağlayacağını ifade etti. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Şeref Fayat ise “Önümüzdeki dönemde atılacak adımlarda hassas denge dikkate alınmalı, tartışmalara son verilip ekonomi odak noktası olmalı” diye konuştu.