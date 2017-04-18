Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Gülle, yeni dönemde herkese büyük sorumluluk düştüğünü belirterek “Artık kısır tartışmaları bırakıp, milletçe kenetlenerek geleceğe odaklanma zamanıdır. Ülkemiz ekonomisini dünyada ilk 10’a sokma hedefini gerçekleştirmek için bütün gücümüzle çalışmalıyız. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin iş dünyasının bu hedefe katkısını azami seviyeye çıkaracak adımları hızlıca atacağına inanıyoruz” dedi. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi de “Daha çok üretim, daha çok ihracat için Türkiye, güçlü dinamiklere sahip. Özellikle ekonomi yönetiminden alacağı kararlarla bu dinamikleri harekete geçirip iş dünyasının önünü açacak adımları atmasını bekliyoruz” diye konuştu. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Şeref Fayat ise artık tartışmaya son verip bir an önce ekonomiye odaklanılması gerektiğini söyledi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel de, yurt içinde döviz artışından kaynaklanan sıkıntıların düzenlemelerle sona ereceğini belirtti.