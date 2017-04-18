Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür - İnternet kullanan 65 yaş üstü kişilerin sayısının son 2 yılda büyük oranda artması, online alışverişe de olumlu yansıdı. İkinci baharında internetle tanışan kitlenin e-ticarete de doping etkisi yaptığını belirten Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral “İki yıl önce üyelerimiz arasında 65 yaş üstünün oranı sıfıra yakındı. Bugün ise üyelerimizin yüzde 10’unu bu kesim oluşturuyor. Sadece Avantajix.com’un dataları değil, son dönemlerde yapılan tüm araştırmalar da e-ticaret müşterileri arasında 65 yaş üstünün payının yüzde 10’lara yaklaştığını gösteriyor” dedi. Bu kitlenin interneti de son derece bilinçli kullandığını kaydeden Kayral, “Aralarında maddi durumu çok iyi olan da var, ama e-ticaret müşterisi olan 65 yaş üstü kişilerin çoğunluğunu kısıtlı emekli maaşını en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler oluşturuyor. Her biri artık indirim mühendisi olmuş bu kesim eskiden ihtiyacı olan bir ürünün en ucuzunu bulabilmek için çarşı pazar gezerdi. Şimdi fiyat karşılaştırma sitelerinin en aktif kullanıcıları hâline geldiler. Evlerinden çıkmadan, ekran başında istedikleri ürünün en ucuzunu buluyor ve satın alıyorlar. Online alışverişin yeni trendlerini hemen keşfediyorlar. Türkiye’de online alışverişte ortalama sepet değeri 150 lira iken, 65 yaş üstünde bu rakam 200 TL’ye yaklaşıyor” diye konuştu.