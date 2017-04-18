Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm (DEG) Raporu'nun Nisan 2017 sayısını "Küresel ekonomi ivme mi kazanıyor?" başlığıyla yayımladı.

Dünya ekonomisinin sanayi ve ticaretteki konjektürel toparlanmanın yanı sıra iyimser finansal piyasalar sayesinde ivme kazanabileceğine işaret edilen raporda, bu yıla yönelik küresel büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,5'e revize edildi. IMF ekonomistleri, 2018 yılına yönelik küresel büyüme beklentisini ise yüzde 3,6'da sabit tuttu.

TÜRKİYE TAHMİNİ

Raporda, Türkiye'de siyasi ve jeopolitik faktörlerin büyümeyi sınırladığına işaret edilirken, "Ekonomik görünüm, yükselen siyasi belirsizlik, güvenlik endişeleri ve Türk lirasının değer kaybetmesiyle artan döviz borcu yükü nedeniyle bulanık" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de büyümenin 2016'nın üçüncü çeyreğinde sert düştükten sonra toparlanacağı belirtilen raporda gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 3,3 genişleyeceği tahmininde bulundu.

IMF, Türkiye’nin 2017 ve 2018 büyüme beklentilerini, şubat ayında yayınlanan 4. Madde Konsültasyon Raporu'nda sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 3,3 olarak açıklamıştı.

İŞSİZLİK VE ENFLASYON TAHMİNİ

Kuruluş, Türkiye'ye yönelik enflasyon beklentilerini ise bu yıl için yüzde 10,1 ve gelecek sene için yüzde 9,1 seviyesinde belirledi. Geçen sene yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşen enflasyondaki artışın TL’deki değer kaybından kaynaklanacağı belirtildi.

Raporda, geçen sene yüzde 10,8’e çıkan işsizlik oranının 2017’de yüzde 11,5’e çıktıktan sonra 2018’de yüzde 11’e gerileyeceği tahmin edildi. Son olarak, IMF, 2016’da GSYH’nin yüzde 3,8'ine gerileyen cari açık oranının bu yıl yüzde 4,7 ve gelecek yıl yüzde 4,6 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.