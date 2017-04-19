Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, 2016’da zor bir yıl geçirmesine rağmen, yabancıların ‘reel’ yatırımlara ilgisi azalmadı. Yabancıların Türk şirketlerini devralmak için 2016’da yaptığı yatırım tutarı, bir önceki yıla kıyasla üçe katlanarak 18,9 milyar liraya ulaştı. Söz konusu yatırım tutarı 2015’te 6,3 milyar lira seviyesindeydi. Yabancı yatırımcılar geçen yıl, 47 ayrı işlemle Türk şirketlerine yatırım gerçekleştirdi. 9 işlemle Hollandalı yatırımcılar ilk sırada yer aldı. Bunu 6 işlemle Alman, 4 işlemle Japon ve İngiliz yatırımcılar takip etti. Geçen yıl ABD’li, Fransız, İsviçreli ve Koreliler, Türk şirketlerine yönelik 3’er yatırım işlemi gerçekleştirdi.

HANGİ SEKTÖRLER?

2016’da en yüksek işlem değeri, 8,2 milyar lirayla parasal aracı kuruluşların faaliyetlerinde gerçekleşti. Bunu 5,8 milyar lirayla elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı işlemleri takip etti. Söz konusu değerler; metal işleme makineleri imalatında 2,7 milyar lirayı, sinema filmi, video ve televizyon programı faaliyetlerinde 2 milyar lirayı, tarımsal ham madde ve canlı hayvanların toptan ticaretinde 1,6 milyar lirayı buldu.

ÖZELLEŞTİRMELER

Bu arada geçen yıl Türkiye piyasalarında yapılan özelleştirmelerin, en çok elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı faaliyetinde gerçekleştiği görüldü. Bu kapsamda TP Petrol Dağıtım AŞ’nin hisse satış sözleşmesi imzalama çalışmaları sürerken, Şanlıurfa Hidroelektrik Santrali (HES) ile Adıgüzel ve Kemer HES ihalelerinde devir süreci devam ediyor. Doğankent Kürtün ve Torul HES ihalesi onay sürecinde bulunurken, Tortum HES ile Almus ve Köklüce HES ihalelerinde de Özelleştirme Yüksek Kurulu onay süreci işliyor.