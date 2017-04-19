Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde denizaltı savunma harbi konusunda çeşitli ürünler geliştiren ASELSAN, bunlara bir yenisini daha ekledi. Şirket tarafından geliştirilen hafif torpido, 9-12 Mayıs’ta düzenlenecek 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF’17) ilk defa sergilenecek. Denizaltı savunma harbinde kullanılan hafif torpido, yine ASELSAN tarafından geliştirilen TORK ile büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. TORK, platforma yaklaşan torpido tehdidine hassas şekilde yaklaşarak, mesafe ve yönü ölçüyor. İmha mesafesine gelindiğinde de patlayarak tehdidi etkisiz hâle getiriyor. Hafif torpido da, su üstü gemilerinde mevcut torpido kovanlarından, helikopter ve deniz karakol uçaklarından atılabilecek yapıda geliştirildi.