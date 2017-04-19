İstanbul Kapalıçarşı'da 151,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 151,30 liradan, 996 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1,012 liradan, 138 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 142 liradan, 973 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 993 liradan, 486 liradan alınan Yarım Ziynet 496 liradan, 243 liradan alınan Çeyrek Ziynet 248 liradan satıldı.
Çeyrek altın ne kadar?
19.04.2017 - 17:24 | Son Güncelleme: 19.04.2017 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,30 lira oldu.
Etiketler : Çeyrek altın,ekonomi haberleri,
466201 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/466201.aspx
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