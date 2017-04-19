Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL - Türk otomotiv endüstrisi Ocak-Mart döneminde traktör hariç 424 bin 219 adetlik üretim gerçekleştirerek sektörde yüzlerin gülmesini sağladı. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin verilerini derleyen Ajans Press toplam üretimin yüzde 44,87’sinin karşılandığı Bursa’da günde 2 bin 115, saatte ise 88 araba üretildiğini bildirdi.



OTOMOBİL ÜRETİMİNDE 10 YILIN REKORU KIRILDI

Ajans Press’in medya araştırmasına göre Mart ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 23 artarak 157 bin 729 adet olarak gerçekleşti.2017 yılının Ocak-Mart dönemindeki üretim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak rekor kırdı.