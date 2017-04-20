Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul, çığır açacak yeni ürünler üzerinde çalışıyor. Borsa İstanbul (BİST) Başkanı Himmet Karadağ, “Prestij projeleri satmak için çalışıyoruz. Popüler diziler ve köprüler dâhil, onların getirisini yatırımcıyla paylaşabileceğimiz modelleri getireceğiz” dedi. Karadağ, bu anlamda TRT’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dahil birkaç dizi için görüşmeler yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti: Bizim satmamız için, diyelim ki 40 bölüm bir hacim olması lazım. Diyelim ki A dizisi, 2 yıllığına 40 bölümlük diziyi, kanalla bölüm başına 2 milyon liraya anlaşıyor. 2 yıllık hibrit bono gibi düşünelim, 80 milyon lira. Onun indirilmiş nakit akımını, yüzde 50’sini satsak, 40 milyon liralık büyüklük yapıyor. Onu alan yatırımcı, vade sonunda, bir, o sabit getiriyi alacak; iki, belki reyting veya yurt dışı satışa duyarlı bir gelir dilimi de koyacağız oraya. Atıyorum; yüzde 10, artı reytinge duyarlı bir gelir elde etmiş olacaksınız diziden. Modelleme çok güzel. Ama o modellemeyi biraz daha öngörülebilir kılmaya çalışıyoruz. Orada getirisi garanti bir gelir akımı var. Bir şekilde finansal tüketiciye hem popüler, hem riski az ve iyi getirinin olduğu ürünleri bulacağız. Borsada araba da satacağız mesela. Türkiye’de üretilen bir otomobilin üretim projesinin maliyetine, geliriyle beraber ortak olabileceksiniz.

ALTINLA EFT SİSTEMİ

Altına dayalı ürün ve ödeme sistemleri konusunda da çalıştıklarını anlatan Karadağ “Altın hesapları bankalarda tutuluyor ama hepsinin standardı farklı. Böyle olduğu için bankalar arası EFT mümkün olmuyor. Biz ilk önce ülke içinde bankalar arası gram altın EFT’si mümkün hâle gelsin istiyoruz. Daha sonra yurt dışında da altının kolaylıkla EFT, transfer ve benzeri ödeme sistemlerinde kullanılabilmesinin alternatif yollarını kolaylaştıracağız. Öte yandan hisse piyasasında hedeflediğimiz büyüklük, ilk planda minimum 600 milyar dolar. Şu an yaklaşık 76 milyar dolar. Sermaye piyasalarında yatırımcı sayısının arttığı ve katma değere dönüşen işlemin olduğu ortamı arzu ediyoruz” dedi.