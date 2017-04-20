Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Credit Suisse, 3 aylık dolar/TL tahminini 3.80 seviyesinden 3.65'e düşürdü.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Dolar/TL, bugüne düşüşle başladı ve 3,6490'a kadar gerilemesinin ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 3,6510 seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 düşüşle 3,9250, sterlin/TL de yüzde 0,14 değer kaybıyla 4,6890'dan işlem görüyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 3,6750 seviyesinin direnç olarak güçlendiğini dile getiren analistler, 3,65'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 3,6220 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.