İstanbul Kapalıçarşı'da 149,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 149,90 liradan, 986 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 1003 liradan, 136,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 140,50 liradan, 964 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 984 liradan, 482 liradan alınan Yarım Ziynet 492 liradan, 241 liradan alınan Çeyrek Ziynet 246 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 246 lira oldu
20.04.2017 - 12:32 | Son Güncelleme: 20.04.2017 - 12:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 149,90 lira oldu.
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466388 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/466388.aspx
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