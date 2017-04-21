Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın incisi kabul edilen İstanbul’un en değerli alanı olan Boğaziçi’ne 610 milyar lira değer biçildi. Belirlemeyi, Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteren Türkiye Veri İşleme Merkezi (TÜVİMER) gerçekleştirdi. Buna göre, İstanbul Boğazı’nın her iki yakasında bulunan 53 milyon 255 bin metrekarelik yapı stokunun toplam değeri 550 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Bu rakama Boğaz’daki 660 yalının 17 milyar dolar (yaklaşık 60 milyar lira) dâhil edildiğinde rakam 610 milyar liraya ulaşıyor. 95 bin binanın olduğu Boğaziçi’nde yapıların toplam değeri 550 milyar lira. Bu rakama, anıtlar ve paha biçilemeyen yapılar hariç tutularak belirlenen 660 yalı da dahil edildiğinde tutar 610 milyar lirayı buluyor.

EN DEĞERLİSİ BEŞİKTAŞ

Yine söz konusu merkezin belirlemelerine göre Boğaz’ın iki yakasında toplam yapı alanı 53 milyon 255 bin metrekare. Bunun 23 milyon 33 bin metrekaresi Anadolu, 30 milyon 222 bin metrekaresi de Avrupa yakasında bulunuyor. Ortalama metrekare fiyatı 9 bin 500 lira olarak belirlenirken, En değerli ilçe, metrekaresi 16 bin 500 lira ile Beşiktaş. Bunu 13 bin 500 lira ile Sarıyer, 9 bin lira ile Beykoz ve 8 bin 500 lira ile Üsküdar izliyor. İş yerleri bakımından ise Anadolu yakasının ortalama değerleri 11,8 milyar lira iken, Avrupa yakasında bu tutar 36,3 milyar lirayı buluyor.

Metrekaresi 100 bin lira olanlar var

TUVİMER Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, metrekare fiyatı en yüksek mahallelerin Vaniköy, Bebek, Beylerbeyi, Rumelihisarı, Yeniköy, Kuruçeşme, Arnavutköy, Ortaköy, Pınar, Mirgün ve İstinye; en düşük mahallelerin ise Tokatköy, Ferah, Bahçelievler, Kısıklı, Çamlıbahçe ve Yavuztürk olduğunu belirterek, Boğaz’ın en değerli mahallelerinde metrekare fiyatlarının 100 bin liraya kadar çıkabildiğini anlattı.