Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6340 liradan alınan dolar 3,6360 liradan, 3,8960 liradan alınan euro ise 3,8980 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6450, liradan, euro ise 3,9290 liradan satılmıştı.

"TÜRKİYE YÜZDE 5-6 BÜYÜME TRENDİNE DÖNECEK"

Bu arada ABD'nin başkenti Washington'da Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Toplantıları çerçevesinde düzenlenen "Ülkeleri Risksizleştirme: Büyüme İçin Reformlar" başlıklı panelde konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bizim için yüzde 3 büyümenin vasat olduğunu düşünüyorum. Yüzde 5-6 civarında büyüme trendine geri döneceğiz, bunu yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.