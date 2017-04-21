İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6340 liradan alınan dolar 3,6360 liradan, 3,8960 liradan alınan euro ise 3,8980 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6450, liradan, euro ise 3,9290 liradan satılmıştı.
"TÜRKİYE YÜZDE 5-6 BÜYÜME TRENDİNE DÖNECEK"
Bu arada ABD'nin başkenti Washington'da Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası Toplantıları çerçevesinde düzenlenen "Ülkeleri Risksizleştirme: Büyüme İçin Reformlar" başlıklı panelde konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Bizim için yüzde 3 büyümenin vasat olduğunu düşünüyorum. Yüzde 5-6 civarında büyüme trendine geri döneceğiz, bunu yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.