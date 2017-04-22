Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK Doha

En Son yıllarda ürettiği ürünlerle atılıma geçen Türkiye Savunma Sanayii, Orta Doğu ve Körfez bölgesinde ağırlığını artırıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yazılım mühendisliği alanındaki ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Hava Elektronik Sanayi (Havelsan) Orta Doğu’daki ilk ofisini Katar’da açacak. Katar’ın başkenti Doha’da, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha da geliştirme hedefiyle düzenlenen Expo Turkey by Qatar’a katılan Havelsan Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Özçakır, Katar’ın, Havelsan’ın stratejik ortaklarından olduğunu belirterek, yakın zamanda Katar’da 20 kadar mühendis ve teknisyenin çalışacağı bir ofis açmayı hedeflediklerini söyledi. Havelsan’ın bölgedeki ilk ofisi olacağını ifade eden Özçakır; Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman, Bahreyn, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri gibi bölge ülkeleri için bu ofis aracılığıyla iş geliştirme ve proje yönetim hizmetleri yürüteceklerini kaydetti.

SİBER GÜVENLİĞE TALİP

Türkiye ile Katar arasında çok iyi olan ilişkileri teknolojik anlamda da ileriye götürmek istediklerini söyleyen Özçakır, Katar Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları için Komuta Kontrol, Eğitim ve Simülasyon, Yönetim Bilgi Sistemi Projeleri için teklif çalışmalarının sürdüğünü anlattı. Katar’ın askeri anlamda siber güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduklarını anlatan Özçakır “Ankara’daki Havelsan Siber Güvenlik Eğitim Merkezi’nin benzerini Katar’da kurmak için çalışma içerisindeyiz” dedi.

Katar’daki iş adamlarıyla yatırım imkânlarını araştırdıklarını kaydeden Lütfü Özçakır, sivil alanda Katar Airways’e simülatör ve kabin içi eğlence sistemleri üretmek istediklerini söyledi. Katar’daki çalışmalarında Savunma Sanayii Müsteşarlığının kendilerine büyük destek sağladığını belirten Özçakır, bu sayede rakiplerine karşı avantaj sağladıklarını sözlerine ekledi.

40 milyon $’lık uçuş simülatörü teslim edildi

Katar ile Havelsan arasında 2012’de imzalanan Agusta Westland Simülatör Uçuş Eğitim Merkezi’nin geçen hafta Katar Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini belirten Lütfü Özçakır, sözleşme bedeli yaklaşık 40 milyon dolar olan merkezde yılda ortalama bin pilota eğitim verilmesinin planlandığını ifade etti. Yüzde 70 Türk malı kullanılarak üretilen merkezin, bütün idame ve işletme hizmetlerinin 3 yıl boyunca Türk teknisyenler tarafından Doha’da verileceğini kaydeden Özçakır, söz konusu simülatör ile yapılan eğitimlerin gerçek helikopterle yapılan eğitim ile eş değer sayıldığını belirtti.