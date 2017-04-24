Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik DOHA

Geçen yıl ABank hisselerinin tamamını Anadolu Grubu’ndan satın alarak finans sektöründeki varlığını güçlendiren Katar merkezli Commercial Bank, Türkiye’yi orta ve uzun vadede önemli bir yatırım merkezi olarak konumlandırdı. Bu kapsamda ABank, 8 ay önce geliştirdiği konut kredisiyle Katarlı yatırımcıları Türkiye gayrimenkul piyasasına çekmeyi amaçlıyor. Uygulamayla Türkiye’de konut sahibi olmak isteyen Katarlı yatırımcılara Commercial Bank’ın yurt dışından düşük faizle kredi vereceğini ifade eden ABank Genel Müdürü Müge Öner, “Katarlı bir müşteri Türkiye’de konut almak istediğinde biz onun konut kredisini Katar’dan vereceğiz. Böylece çok daha avantajlı faiz oranlarıyla kredi verebileceğiz. Bununla birlikte ipotekle ilgili dokümantasyon, para akışları ve benzeri süreçler ABank üzerinden ilerleyecek. Böylece yabancı yatırımcılar çok daha avantajlı fiyatlarla Türkiye’den gayrimenkul sahibi olabilecek. Oluşturduğumuz bu Mortgage kredisiyle Katarlı yatırımcıları Türkiye’ye çekip gayrimenkul sektöründe Türkiye ile Katar arasında bir köprü olmayı hedefliyoruz” dedi.

TALEP HIZLANACAK

Katar’da bu yıl ilki gerçekleştirilen Expo Turkey by Qatar Fuarı’nda Commercial Bank CEO’su Josep Abraham ile değerlendirmelerde bulunan Müge Öner, Katar’daki yatırımcıların Türkiye’deki yatırım iştahına cevap verebilmek için 8 ay önce bu krediyi geliştirdiklerini vurguladı. Öner “Katar’da Commercial Bank’ın ‘Sadara’ olarak adlandırdığı özel bir bankacılık anlayışı var. Banka bu alanda oldukça güçlü… Özel bankacılık vaadi ile oluşturmuş oldukları bu segmentteki müşterileri, ABank olarak Türkiye’ye çekerek Türkiye’deki yatırım ve bankacılık ihtiyaçlarında yanlarında olacağız. Sekiz ay önce bu ürünü yavaş yavaş satmaya başladık şimdi artık bu krediye talebin tekrar hızlanmasını bekliyoruz. Özellikle bu fuarda konuştuğumuz müşterilerimizden edindiğimiz izlenimimiz bu yönde” diye konuştu.

Türkiye önemli bir yatırım alanı

Commercial Bank CEO’su Joseph Abraham, Katarlı pek çok yatırımcının özellikle gayrimenkul alanında Türkiye’yi önemli bir yatırım destinasyonu gördüğünü belirterek, banka olarak kendilerinin de Türkiye’yi uzun bir yatırım alanı olarak gördüklerini kaydetti. Commercial Bank’ın; yurt dışında 4 bankası olduğunu anlatan Abraham, diğer ülkelerdeki ortaklık oranlarının %40’lardayken, ABank’ta %100 olmasının ülkeye verdikleri önemi ortaya koyduğunu vurguladı.