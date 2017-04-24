Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yaz milyonlarca emekli ve memur için önemli kararların alınacağı bir dönem olacak. 11.5 milyon emekli hem zamlı maaşlarına kavuşacak hem de memurlar ve memur emeklileri için 2 yıl boyunca alacakları zam oranları ile sosyal haklar belli olacak.



Temmuz ayında tüm emekliler yılın ikinci zammını alacaklar. Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da, yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa fark alacak.



Ocak-Mart enflasyonunun yüzde 4.34 olarak gerçekleşmesiyle, memurların ve memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Şu anda oluşan enflasyon farkı yüzde 1.34... Yani memur emeklilerine yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.34 enflasyon farkı oluştu.



KARAR AYI AĞUSTOS



Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon verilerine göre, fark azalacak ya da artacak. Kesin rakam, 3 Temmuz'da ortaya çıkacak.. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Haziran'a kadar oluşacak 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Bu da ilk 3 ayda 4.34 olarak ortaya çıktı. Memurlar ve memur emeklilerinin 2018 ve 2019'daki zam oranları için ise gözler Ağustos ayına çevrilecek. Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme ile önümüzdeki 2 yılda maaşlarda ve sosyal haklarda yapılacak artışlar ortaya çıkacak. Konfederasyonlar şimdiden hazırlıklara başladı.



Takvim'in haberine göre, 2008 yılında yapılan reform ile tüm kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplandı. Ancak henüz norm birliği sağlanmış değil. Halen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı devam ediyor. Bu üç kurumun emeklilik şartları ve maaş sistemleri ile zam uygulamaları ayrı ayrı belirleniyor. Emekliler bu birlik gereğince toplu sözleşme görüşmelerine ayrım yapılmadan herkesin katılmasını istiyor. Sadece Memur emeklileri değil SSK ve Bağ-Kur emeklileri içinde zam oranlarının önceden belirlenmesi talep ediliyor.