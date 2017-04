Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (TYDTA) organizasyonuyla, Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı ziyaret eden Suudi Arabistan merkezli bazı büyük firmalar, devletin verdiği hibe desteklerden yararlanarak Türkiye'de hayvan çiftlikleri kurmak ve ülkelerinin yıllık 10 milyona ulaşan küçükbaş hayvan ihtiyacının önemli bölümünü Türkiye'den karşılamak için kolları sıvadı. Cidde Ticaret ve Sanayi Odası Hayvancılık Bölüm Başkanı Macid el-Hamis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suudi Arabistan arasında iyi düzeyde iş birliği bulunduğunu söyledi. Her yıl tatil için Türkiye'yi tercih eden binlerce Suudi Arabistanlı'nın burayı ikinci vatanları olarak gördüklerini anlatan Hamis, kendilerinin de heyet olarak birkaç gündür bölgede bulunduklarını belirtti.



Macid el-Hamis, bölgede hayvancılık, tarım ve yem konusunda çalışmalar yapmayı planladıklarını ifade ederek, şunları söyledi: "Suudi Arabistan'ın yıllık yaklaşık 10 milyon civarında küçükbaş hayvan ihtiyacı var ve bunun tamamını ithal ediyor. Bu hayvanları Türkiye'den temin etmek ve buradaki imkanları araştırmak için geldik. Programımız kapsamında Diyarbakır ve Şanlıurfa'da yapılan çalışmaları inceledik. Amacımız et ihtiyacımızın önemli bölümünü Türkiye'den karşılamak ve bununla ilgili çalışmalar yapmak. İlk olarak Suudi Arabistan'ın ihtiyaç duyduğu küçük ve büyükbaş hayvanları ithal etmek, ikinci planda ise burada çiftlik kurmak istiyoruz. Bu şekilde hayvan ihtiyacımızı karşılamaya çalışacağız. Burada çiftlikleri kurduğumuz zaman da uluslararası anlamda fiyat konusunda rekabet edilebilir bir düzeye geleceğiz. Önce buradan hayvan alacağız, sonrasında ise burada çiftlik kuracağız."



"BÖLGE, DÜNYANIN ET İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR"

Suudi Arabistan'ın Şarkiye bölgesinde tarım ve hayvancılık alanında yatırımları bulunan iş adamı Muhammed Nasır da TYDTA'nın davetlisi olarak bölgeye geldiklerini belirtti. Bölgenin özellikle hayvancılık anlamındaki öneminin farkında olduklarını ifade eden Nasır, burada büyük çaplı çalışmalar yapmayı hedeflediklerini dile getirdi. Nasır, Türkiye'nin hayvancılık anlamında iyi bir yerde olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: "Birkaç gündür bölgeyi inceliyoruz. Hayvan fiyatları nasıl, lojistik nasıl olur değerlendiriyoruz. Türkiye gelişmiş bir ülke olarak her zaman örnek. Heyetimiz yaklaşık 50 kişiden oluşuyor, küçük ve büyükbaş hayvan, yem, dondurulmuş et, makine ve teknolojik anlamda çalışmalar için buradayız. Heyette aynı zamanda Katar, Kuveyt, Bahreyn ve diğer Körfez ülkelerinden iş adamları da var. Yatırımları değerlendirip, kendi ülkelerinde de çalışmalar yapacaklar. Türkiye'nin hayvancılık konusundaki gücüne ve birikimine güveniyoruz. Hayvancılık için olmazsa olmaz iki faktörün burada bulunduğunu gördük. Bunlar mera ve su. Bu iki faktör olduğu zaman çok güçlü bir şekilde hayvancılık anlamında yatırım yapılabilir. Türkiye hükümetine sesleniyoruz; hayvancılığa biraz daha yatırım yapılırsa ve üreticilerin önü açılırsa bu bölge gelecekte sadece Türkiye'nin değil Ortadoğu ve dünyanın ihtiyacı olan hayvanı temin edecek duruma gelebilir."



Muhammed Nasır, bölgede tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen çalışmaları çok beğendiklerini de sözlerine ekledi. TYDTA Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli de Körfez ülkelerinden gelen iş dünyası temsilcilerinin bölgede incelemeler yaptıklarını, heyetin özellikle hayvancılıkla ilgili çalışmalardan ve teşviklerden çok etkilendiğini söyledi. Birkaç görüşmeden sonra Arap iş adamlarının Şanlıurfa civarında büyükbaş hayvan işletmesi kurmaya karar verdiğini anlatan Rumeli, ziyaretin oldukça verimli geçtiğini ifade etti.



Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Çakmaklı da kentin yatırımlar sayesinde hayvancılık ve tarım alanında çok daha iyi yerlere geldiğini belirterek, Arap yatırımcıların burada önemli çalışmalar yapacağına inandığını kaydetti.