Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Hükûmet, yatırımcıyı doğrudan destekleyen projelerine yenilerini ekliyor. Son aylarda faizsiz kredi, teknoloji üretene, genç yatırımcıya hibe, KOBİ’lere faizsiz kredi gibi destekleri peş peşe devreye alan hükûmet, şimdi de sanayicinin arsa ve altyapı sorununu sona erdiren çalışmada sona gelmek üzere. Getirilecek yeni sistemle arazi, sanayici için yük olmaktan çıkacak. Böylece yatırımcı parasını arsaya yatırmak yerine doğrudan üretime yönlendirecek. Konu hakkında bazı gazetecilerin sorularını cevaplayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, tamamlanma aşamasına gelen üretim paketi ile sanayicinin önünün açılacağını söyledi.



RANTA GEÇİT VERMEYECEĞİZ

OSB kuruluş süresinin 2-3 yıldan 6 aya indirileceğini söyleyen Bakan Faruk Özlü, yeni sistemi şöyle anlattı: OSB’lerdeki arsa satışlarından kaynaklanan gelirleri daraltıyoruz. OSB’DE asıl amaç üretim. Amaç sanayi parselinden kâr etmek değil. Diyelim ki, OSB kuruldu. Sanayi parselinin maliyeti 50 dolar. 50 dolar alt yapıya harcadı. Yol, su elektrik yaptı, 100 dolar. Diyoruz ki; sen bunu maksimum yüzde 25 kârla sanayiciye satabilirsin. Şimdi yüzde 300, 400, 500 kârla satıyor. Sanayiciye biz diyoruz ki, sana ucuz sanayi parseli veriyoruz. Diğer türlü sanayici elindeki parayı arsaya yatırıyor, binaya harcıyor. İşletmeye para kalmıyor.

Singapur’daki adagibi bölge olacak

Özlü’nün verdiği bilgiye göre artık OSB tarzından ziyade daha büyük endüstri bölgelerine ihtiyaç var. Türkiye’nin belli yerleri incelendi. Uygun arazisi olanlar, o bölgeyi endüstri bölgesi olarak ilan edebilecek. Endüstri bölgesi profesyonel şirket olacak, CEO’su bulunacak. Bu sistem Malezya ve Singapur’da işliyor. Singapur’da endüstri bölgesi bulunuyor. Rafineri bulunan bu adaya gemiler yanaşıyor, petrol orada işleniyor. Bir başka firma kimya işi yapabiliyor. Balıkesir Bandırma’da Kale grubu talip. Mardin Mazı’da potansiyel var. Kanundan sonra daha çok talip olabilir. Çünkü daha önce bu konuda adım atan oldu ama çoğu mahkemeye takıldı. Ayrıca OSB’lerde teknik kolejler kuracağız.