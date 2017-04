Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK İSTANBUL

Katar’da bu yıl ilki yapılan ve Türkiye-Katar ticaret hacmini iki katına çıkarma hedefiyle düzenlenen Expo Turkey by Qatar, Türk şirketleri için çok verimli geçti. Gayrimenkulden gıdaya, mobilyadan bilişime kadar 150 şirketle çıkarma yapılan fuarda sadece gayrimenkul sektörü 120 milyon liranın üzerinde ön satış yaptı. Katar’ın başkenti Doha’da 19-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenen fuarda görücüye çıkan projelerdeki 100’den fazla konuta talep gelirken, gelecek döneme ilişkin de önemli bağlantılar yapıldı. Son gün bereketinin yaşandığı fuarda, kayıtlı 1.600 iş görüşmesi yapılırken, Sur Yapı 45 konutluk toplam satışının 36’sını Expo Turkey by Qatar’ın son gününde gerçekleştirdi.

20 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Bugüne kadar Katar’da havalimanı, stat, metro, otoyol gibi projelerin de arasında olduğu 13 milyar dolarlık taahhüt işine imza atan, hâlihazırda da 7,5 milyar dolarlık işi yürüten Türk şirketleri, ülkenin 2030 vizyonu ile 2022 Dünya Kupası için harcamayı planladığı 170 milyar dolarlık alt ve üst yapı yatırım pastasından 20 milyar dolarlık iş almayı hedefliyor. Fuarı organize eden Medyacity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, gelecek yıl fuarı yüzde 20, oluşturacağı ticaret hacmini ise yüzde 50 büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

HAZIRLIKLI GELEN KAZANDI

Katar’a özellikle hazırlıklı gelen her katılımcı firmanın önemli başarılar elde ettiğine dikkati çeken Hakan Kurt, fuarı ziyaret eden hemen hemen her Katarlının ya doğrudan yatırım ya da iş anlaşması yaptığını kaydetti. Gayrimenkul sektöründe sıcak satışlar yapıldığını belirten Kurt “Teknik Yapı, Sur Yapı, Artaş, Kuzu Grup ve Emlak Konut gibi firmaların yoğun satışları var. Bunu çok net söyleyebilirim ki; buraya gelen hemen hemen her ziyaretçi de, iş için geldi. Gelen bu kitleyi çok iyi değerlendirmek gerekli” değerlendirmesini yaptı.

FUAR VERİMLİ GEÇTİ

Emlak Konut GYO, yatırım değeri 10 milyar lirayı bulan 4 projesiyle Katar’daki fuarda Körfez ve Orta Doğu bölgesinden birçok yatırımcı ile bir araya geldi. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim “Fuar süresince Körfez ve Orta Doğulu yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde mütekabiliyet gerekmeksizin yabancı yatırımcıların gayrimenkul yatırımı yapmasının önünü açan kanunlarımızı, devlet teşvikleriyle hazırlanan KDV indirimlerimizi ve yabancı yatırımcıya vatandaşlık yolunun açılması gibi hayata geçen devlet destekli düzenlemeleri anlatma fırsatı bulduk” dedi. Emlak Konut olarak dışa açılmanın hem sektör hem de ülkenin birçok birimi için çok önemli olduğunu kaydeden Yetim “Bütün katılımcı firmalarımızın çok verimli bir fuar dönemi geçirdiğini düşünüyorum. İnşallah rakamlara da olumlu yansıyacak şekilde gerek sektörümüzde gerekse turizm, sağlık, mobilya, teknoloji gibi alanlarda da çok hızlı geri dönüşler alacağımıza inanıyoruz. Bundan sonrada böyle platformalarda yer almaya devam edip her zaman olduğu gibi millî bilincimiz ve sorumluluğumuz ile çıtamızı daha da yukarıya çıkarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

CAZİBE MERKEZİYİZ

Türkiye’nin dünyadaki önemine değinen Ertan Yetim “İstanbul her geçen gün cazibesini artıran bir vizyon ortaya koyuyor. Bizler de bu cazibeyle global arenada rekabet gücü yüksek olan İstanbul’un, marka değerini daha da artırmak için çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz” ifadelerini kullandı.

3 günde 45 konut sattı

n Sur Yapı, Katar’daki fuara 13 projesiyle katıldı. Fuarın ilk günü 10 milyon liralık satış yaptıklarını ifade eden Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, 3 günlük fuarda toplam 45 konut için 40 milyon TL’lik ön sipariş aldıklarını söyledi. Katarlı yatırımcılarla mayıs ayında İstanbul’da bir araya geleceklerini belirten Elmas “Yatırımcıların teklifleri ciddi. Türkiye’den konut satın almak istiyorlar. Mayıs ayında bu taleplerin satışa döneceğine inanıyorum” dedi. Elmas, önümüzdeki dönemde Türkiye emlak piyasasının en önemli gündem maddesinin yabancıya konut satışı olacağını kaydetti. Yabancıya konut satışının şu anda 4,5 milyar dolar olduğunu belirten Elmas “Yabancıya satış sektördeki pastanın yüzde 3’ünü oluşturuyor. Bizim hedefimiz Türkiye’nin yabancıya gayrimenkul satışını 5 yıl içinde 10 milyar dolara çıkarmak” dedi.

40 daire için talep aldı

n Artaş İnşaat, Türk ve Katarlı yatırımcılar arasında bir köprü olarak düzenlenen Expo Turkey By Qatar’a 10 projesiyle katıldı. Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, referandumun sonuçlanmasıyla Türkiye’nin önünü daha rahat göreceğini belirterek “Bundan sonra önümüz açık, ‘Durmak yok yola devam’ diyoruz” dedi. Üç senedir Dubai MIPIM, Katar gibi fuarlara katılma kararı aldıklarını ifade eden Çetinsaya, önümüzdeki süreçte verilen teşviklerle daha hızlı gayrimenkul satışı olacağını vurguladı. Süleyman Çetinsaya yabancı yatırımcılardan 40 daire için talep aldıklarını bu dairelerin toplam değerinin 40 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Katar’dan bize ‘Gelin buraya konut yapın’ teklifi gelirse kabul edeceklerini ifade eden Çetinsaya “İstanbul’da da bize bir teklif gelirse ortak proje geliştirebiliriz” diye konuştu.