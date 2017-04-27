Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi gün içinde 95 bin 196 puan ile tarihi zirvesini görmesinin ardından kar satışları sonrası günü yüzde 0,25’lik düşüşle tamamladı. Endeks 239,86 puanlık azalışla 94 bin 282 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi de 4,6 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,22 arttı.