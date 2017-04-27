Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 239,87 puan azalırken toplam işlem hacmi 4,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,22 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,24 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,81 ile spor oldu.

Gün içinde Japonya ve Avrupa merkez bankalarının beklentiler doğrultusunda para politikalarında değişikliğe gitmemesi piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkmasını sağladı. TL, dolar karşısında güçlenirken, BIST 100 endeksi de gün içinde yükseliş trendindeki hareketini sürdürerek 95.196,45 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesine kadar çıktı. Analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 95.000 puan üzerinde etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi, 94.000-94.500 bandında dengelendi.

TL ise dolar karşısında Meksika pesosundan sonra en fazla değer kazanan gelişmekte olan ülke para birimi oldu. Dolar/TL 3,5550 ile 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine kadar geriledi ve yurt içi piyasalarının kapanışında 3,56 seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü.