Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Ege Yapı, Kâğıthane Cendere Bölgesi’ndeki yeni projesi Kordon İstanbul’u satışa çıkardı. 60 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek proje 10 bloktan oluşuyor. 2 etap halinde yapılacak projenin yatırım bedeli ise 820 milyon TL olarak açıklandı. Stüdyodan 4+1’e kadar farklı formatlarda 559 daire ile birlikte 55 mağazanın yer aldığı projede, büyüklükleri 41 ile 226 metrekare arasında değişen dairelerin fiyatları 295 bin TL’den başlıyor. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, projenin Ege Yapı’nın 3 yıl içinde gerçekleştireceği toplam 2,5 milyar TL’lik yatırımın ilk halkası olduğunu söyledi. Projeyle birlikte bin 250 kişiye de yeni istihdam sağlayacaklarını aktaran Kabadayı, bu yıl yüzde 15 büyüme hedefleri olduğunu söyledi.

3 YILDA 8 PROJE YAPACAK

İnanç Kabadayı 3 yıl içinde inşaat ve geliştirme aşamasında olan 4’ü İstanbul Avrupa yakasında 4’ü de Anadolu yakasında olmak üzere 8 proje yapacaklarını kaydetti. Projeler hakkında bilgi veren Kabadayı, “8 projeden üçünün inşaatı başladı. 5’inin ise proje ve planlama çalışmaları devam ediyor. Anadolu yakasındaki projelerin ikisi Çekmeköy, biri Üsküdar Beylerbeyi bir diğeri ise Ataşehir’de yer alıyor. Avrupa yakasındaki projelerimiz ise Kağıthane, Maslak, Beyoğlu ve Fatih’te yer alıyor” dedi. Kabadayı 8 projeyle toplamda 7-8 bin kişilik istihdam oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

METREKARESİ 7.200 lira

Ege Yapı Satış ve Pazarlama Direktörü Ece Atalay Aseo bölgede metrekare fiyatlarının 9 bin 500 TL’den başlayıp 14 bin TL mertebelerine kadar çıktığını belirterek, Kordon İstanbul’da lansmana özel olarak 30 dairenin metrekare birim fiyatının 7 bin 200 TL’den başladığını ifade etti.