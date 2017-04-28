Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,28’lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 259,62 puanlık azaşışla 94 bin 22 puan oldu. Toplam işlem hacmi 1,6 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi de yüzde 0,75 değer kaybetti.
Borsa ilk yarıda düştü
28.04.2017 - 13:34 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 13:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa, günün ilk yarısında yüzde 0,28’lik düşüşle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
Etiketler : borsa,haberler,ekonomi,haberler,
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