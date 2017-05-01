Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Eski mağazacılık anlayışı çoktan bitti. Müşteri, binlerce marka, milyonlarca çeşit arasında tercih yaparken, o tüketicinin ‘ihtimalleri’ arasına girmek bile çok zorlaştı. Bunun için markalar, müşterisinin ne istediğini bilmek için sürekli araştırma yapıyor. Media Markt teknoloji marketi de son yaptırdığı araştırma ile müşterilerinin ne istediğini öğrenmiş. Sonuçlar, mağazaya giden tüketicilerin ücretsiz Wi-Fi hizmeti alıp, kendisiyle alışveriş sonuna kadar ilgilenen birinin olmasını istiyor. İşte söz konusu araştırmanın ayrıntıları:

¥ Mağazaya gidenlerin yüzde 46’sı ücretsiz Wi-Fi hizmeti talep ediyor. Şirket bu isteği hemen yerine getirdi.

¥ Tüketicilerin 4’te 3’ü mağazada oturup internette dolaşabileceği alan istiyor.

¥ Mağaza ve markanın tüketicisiyse, kendisine özel kampanya istiyor. Medya Markt, bu talepten hareketle gece yarısı indirimleri yaptı.

¥ Aksoy Araştırma şirketi de tüketicinin alışveriş yöntemini ortaya çıkardı. Araştırmaya katılanların yüzde 65’i mağazada görüp internetten satın alıyor. Yüzde 60’lık kesim ise internette görüyor, mağazada dokunarak alıyor.