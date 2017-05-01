Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanların emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini ve yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesinin yükselmesini hedefleyen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), otomatik katılımla birlikte emin adımlarla büyüyor. Sisteme yılbaşında, bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör firmaları dâhil olmuştu. 14 Nisan itibarıyla bu kategoridekilerin sayısı, 988 bin 851 olarak kayıtlara geçti. İkinci etap ise nisanda başlamıştı. Bu aydan itibaren, 45 yaş altı memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan firmalar katıldı. Özellikle 15 Nisan’dan sonra rakamlara bakıldığında, BES’e, büyük çoğunluğunun memur olduğu tahmin edilen 1 milyon 301 bin 304 kişi daha katıldı. Böylelikle 21 Nisan itibarıyla otomatik katılım, 2 milyon 290 bin 155 kişiyi sisteme dâhil etti.

51 BİN EMEKLİ

BES’in temel göstergelerine göre, sistemdeki toplam katılımcı sayısı 6 milyon 750 bini aştı. Katılımcıların fon tutarı 58,3 milyar lirayı bulurken, devlet katkısı da 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Toplam fon tutarı, 66,5 milyar liraya yaklaştı. BES’ten emekli olan kişi sayısı da 51 bin 365’e dayandı. Kademeli geçişte özel sektörden 100-250 çalışanı olanlar da 1 Temmuz 2017’de sisteme dahil olacak. Bu sayede yaklaşık 1,5 milyon özel sektör çalışanı da sistemde yerini alacak. Sisteme otomatik katılım ile dâhil olanlardan, kazancının yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılıyor. Özel sektörden 100-250 çalışanı olanlar da 1 Temmuz’da BES’e geçecek. Bu sayede yaklaşık 1,5 milyon özel sektör çalışanı sistemde yerini alacak.