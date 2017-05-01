Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fırıncılar Kooperatifin'in teklifiyle İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Meclisi tarafından kabul edilen ekmek zammı bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Zam ile birlikte İnegöl’deki kooperatife kayıtlı 73 fırında ekmek 1,25 liradan satılmaya başlandı.

25 Nisan 2017 Salı günü İTSO meclisinde kabul edilen zamla birlikte ekmek 1 liradan 1,25 liraya çıkarılmıştı. Yeni ekmek tarifesi ise şu şekilde: 250 gram ekmek 1,25 lira, 500 gram ekmek 2,50 lira, 750 gram ekmek 3,75 lira, 1000 gram ekmek 5,00 lira, 250 gram kepekli ekmek 1,25 lira, 500 gram kepekli ekmek 2,50 lira, 400 gram tam buğdaylı ekmek 2,50 lira, 400 gram çavdar ekmeği 2,50 lira, 400 gram tam tahıl ekmeği 2,50 lira, 350 gram halk ekmek ramazan pidesi 2,25 lira, 420 gram ramazan pidesi 2,75 lira.

İnegöl Fırıncılar Kooperatifi yetkilileri, “Ekmek zammı Bursa’da 1 Şubat itibariyle başladı. Yaklaşık 4 aydır Bursa’da ekmek 1,25 lira. İnegöl olarak biz uygulamaya o dönemde başlamamıştık” dedi.