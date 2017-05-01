Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çerkezköy'de bulunan fabrika için belirlenen bedel 60 milyon TL. İhaleye katılmak isteyenlerin 16 Mayıs akşamına kadar teklif vermeleri gerekiyor.TMSF'nin konu ile ilgili ihale ilanına göre, Kanton Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, maliki olduğu fabrika binası ve içerisindeki makina ve ekipmanların tamamıyla birlikte bütün halinde satışa sunuldu.

60 MİLYON TL BEDEL

Satışa sunulan Kanton Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi için belirlenen muhammen bedel 60 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin, tekliflerini en geç 16.05.2017 günü saat 17:00’a kadar TMSF'ye sunacak.Mart 2012'de kurulan Kanton Metal'in eski ortakları Mahmut Erdem Kubilay, Aygül Yarıcılar ve Selahattin Yazıcı'ydı.