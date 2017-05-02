Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Türk Hava Yolları (THY), Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İngiltere’ye yapılan uçuşlarda uygulanan elektronik yasağına karşı yolculara bu hafta itibarıyla dizüstü bilgisayar dağıtacağını açıklarken, kabin içi eğlence sistemlerinin geliştirilmesi için de harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin yazılım mühendisliği alanındaki ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan ve THY’ye yerli imkânlarla kabin içi eğlence sistemleri üreten Hava Elektronik Sanayii (Havelsan), cep telefonu dışındaki elektronik cihazların kabinde taşınamayacağına yönelik yasak sonrası THY ile kabin içi eğlence sistemlerinin geliştirilmesi konusunda iş birliğini artırdı.

‘900 TABLET TESLİM ETTİK’

THY filosu için kabin içi eğlence sistemi üretimi yaptıklarını hatırlatan Havelsan Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, elektronik cihaz yasağı öncesinde THY’ye yolculara dağıtılmak üzere 900 adet tablet teslim ettiklerini ifade etti. Söz konusu yasak sonrası THY’nin kablosuz ve tablet tabanlı eğlence sistemlerine ağırlık verdiğini kaydeden Atalay, Havelsan’ın ürettiği eğlence sistemlerinin; fiyat, müşteri ihtiyacının karşılanması ve teknoloji açısından ciddi avantajı olduğunu vurguladı. Ürün satma yerine konsept satışı peşinde olduklarını ifade eden Atalay, yasağın gündeme gelmesinin ardından THY tarafından kablosuz kabin içi eğlence tabletlerinin kapasite ve yeteneklerinin artırılması talebinin geldiğini anlattı. Atalay, konuya ilişkin Havelsan’ın iş ortağı THY Teknik ekibi ile söz konusu talebe yönelik yazılım çalışması yaptıklarını aktardı.

BÜYÜK EKRAN İSTENİYOR

∂ Geliştirdikleri sistemlerin Türk sivil havacılığı açısından ilk olma özelliği taşıdığını kaydeden Ahmet Hamdi Atalay “İlk defa Boeing ve Airbus uçakları için uluslararası standartlarda sertifika sahibi elektronik ve akıllı bir sisteme sahip olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi. Kabin içi eğlence sistemlerinin mevcut piyasa ürünlerinden pozitif olarak ayrıştığını belirten Atalay, yolcular tarafından kablosuz kabin içi eğlence sistemlerine talebin yüksek olduğunu ancak uzun süreli uçuşlarda yolcuların, daha büyük ekranları tercih ettiklerini bu sebeple kablolu eğlence sisteminin de uçaklarda yer alacağını sözlerine ekledi.